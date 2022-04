Métropole de Lyon : une entreprise héberge gratuitement un étudiant sans logement

L’an dernier, une délégation de l’association nantaise Les Bureaux du cœur a été créée à Lyon avec comme objectif de trouver des entreprises qui acceptent d’accueillir une personne sans logement le temps d’une nuit.

À Lyon, Alexandre Perga, à la tête de Demathieu Bard bâtiment Sud-Est, a suivi de près l’initiative et a décidé d’accueillir une personne dans le besoin sur l’une de ses bases de vie de chantier.

Modeste, étudiant en BTS management commercial à Villeurbanne, qui s’est retrouvé sans solution d’hébergement après un différend familial, a bénéficié de cet acte.

Hébergé jusqu’au mois d’août

En effet, l’entreprise lui a aménagé une chambre dans une partie de son bâtiment située au calme, près de la salle de réunion et de pause des salariés, et Modeste y a accès à une petite cuisine, ainsi qu’à une partie vestiaire et sanitaires.

Le jeune homme compte par la suite poursuivre ses études en licence dès la rentrée prochaine et décrocher un logement étudiant du Crous en septembre, lui qui sera hébergé par l’entreprise jusqu’au mois d’août.