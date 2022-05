Metz – OL (3-2) : l’OL hors du coup

FC METZ – OLYMPIQUE LYONNAIS, 36ème journée de Ligue 1 : 3-2 (2-1). Buts : Pajot (26e), Lamkel Zé (39e) et Boulaya (90e) pour Metz. Dembélé (42e et 83e) pour Lyon.

La onzième défaite

Nous avions déjà définitivement condamné l’OL dans la course à l’Europe après la défaite à Brest (2-1). Cette onzième défaite ne change donc pas complètement la donne mais il est clair que l’OL a désormais abdiqué l’infime espoir qui restait d’arracher un strapontin européen via la cinquième place. Ce n’est toutefois pas encore mathématique : cela le sera peut-être mercredi si Nice bat Saint-Etienne en match en retard de cette 36ème journée.

Onze défaites pour l’OL, cela est évidemment beaucoup trop. Mais c’est aussi le total de revers du Stade Rennais, pourtant complètement dans la course au podium. Lyon n’a malheureusement jamais été capable d’enchaîner une série de victoires : la meilleure série de succès de l’OL se limitera ainsi à trois victoires d’affilée, un “record” accompli à une seule reprise fin janvier-début février (1-0 à Troyes, 1-0 contre Saint-Etienne et 2-1 contre Marseille).

Inexplicable

Peter Bosz ne trouvait pas les mots à la fin de la saison pour expliquer pourquoi son équipe était passée en une semaine d’une victoire chez le deuxième Marseille (0-3) à un revers chez le dernier Metz (3-2). Le coach a marqué le coup en changeant quatre joueurs à la mi-temps (Gusto, Boateng, Aouar et Paqueta ont été remplacés par Dubois, T.Mendes, Ndombélé et Reine-Adelaïde).

L’entame de seconde période a été meilleure mais pas suffisante pour égaliser. Menés 2-1, réduit à dix après l’expulsion de T.Mendes (67e), l’OL avait toutefois trouver les ressources pour égaliser avant de s’incliner suite à un bijou de Boulaya (90e), qui a toutefois profité d’un Emerson beaucoup trop passif sur cette action.

Un doublé pour Dembélé

L’avant-centre de l’OL finit la saison en boulet de canon : le voilà à 11 buts lors des 10 dernières journées. Dembélé a marqué à Metz ses 18e et 19e buts de la saison en Ligue 1, pour un total de 20 toutes compétitions confondues. Une maigre consolation pour un attaquant qui n’a pas été assez performant dans les moments clefs de la saison.

J.H.