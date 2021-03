Meurtre à la Tour du Pin : un homme placé en détention

Les deux hommes suspectés du meurtre d’un SDF de 53 ans à La Tour-du-Pin, ont été mis en examen.

Le premier suspect, âgé de 34 ans a été mis en examen pour meurtre et incarcéré. Le second, âgé de 50 ans est, lui, mis en examen pour complicité de meurtre. Cet homme est placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre sur le lieu du crime, de contacter les témoins et le co-mis en examen. Il a l’obligation de résidence en un lieu fixé par le juge et pointage tous les 15 jours.

Le parquet de Grenoble a décidé de faire appel de ce placement sous contrôle judiciaire.



Pour rappel, le corps de la victime, avait été retrouvé emballé dans un appartement de La Tour-du-Pin en Isère dans la soirée du dimanche 28 février.