Le tueur en série Michel Fourniret est décédé ce lundi à l’âge de 79 ans. Le tueur en série avait été admis à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris ce week-end pour des problèmes respiratoires.



L’ogre des Ardennes avait été placé dans le coma et les médecins considéraient qu’il n’est pas réanimable. Un protocole d’accompagnement de fin de vie avait été engagé.



Michel Fourniret a avoué avoir commis onze meurtres, et a été condamné pour huit d’entre eux. Mais de nombreuses zones d’ombre persistent.

Il avait également été mis en examen à quatre reprises pour les meurtres d’Estelle Mouzin ou de Lydie Logé, Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce. Le tueur en série ne sera jamais jugé pour ces crimes dont il a reconnu être l’auteur.



Une trentaine d’ADN inconnus prélevés sur des effets de Michel Fourniret sont en cours d’analyse afin de déterminer s’ils ne sont pas ceux pas de victimes oubliées.