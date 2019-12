Miracle de Noël en gare Parisienne

Conte de fée ou miracle de Noël, l’histoire postée par une jeune femme sur Facebook a de quoi rendre le sourire.

« Si tu me lis, PEPIN Benoît, je te remercie du fond du cœur. Tu es, cette année, mon Père Noël » commence à écrire Isabelle Tabary sur le groupe Facebook Wanted Community Paris. Elle souhaite, par ce message, rendre hommage, ce 25 décembre, à l’inconnu qui a sauvé ses fêtes de fin d’année.

Tout commence Gare de Lyon à Paris, en début de matinée. Alors que le train à destination de Montpellier s’apprêtait à quitter la gare, la trentenaire demeure sur le quai, en pleurs.

Le train de 6h12 qu’elle devait prendre pour rejoindre son copain dans le sud a été annulé à cause de la grève. Désespérée elle s’était quand même rendue à la gare pour tenter de prendre le train de 8h, qui lui circulait.

Mais refusant d’acheter un nouveau billet à une centaine d’euros, en plus du sien réservé deux mois auparavant et non remboursé, on lui a interdit l’accès au train.

« J’étais plantée là, les larmes et le mascara plein les joues, devant l’armée SNCF qui refusait que je prenne ce train. Je tentais de leur expliquer l’aberration de la situation, ils ne voulaient rien entendre. Je n’avais pas de billet, je ne pouvais pas passer », raconte-t-elle dans sa publication Facebook.

À ce moment-là, elle pensait que ces vacances étaient complètement gâchées. Quand soudain, « comme par enchantement », une salariée de la SNCF lui tend un billet. « Elle me dit que quelqu’un lui avait remis son billet, car il ne pouvait finalement pas prendre le train, et elle me le donne. Je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe, ni d’où vient ce monsieur… Puis cela va très vite, un agent de la sécurité qui m’avait vue pleurer me prend mon sac et m’accompagne jusqu’à la voiture 18 du train », explique-t-elle au Parisien.

Une fois installée dans son siège, direction Montpellier, Isabelle Tabary n’en revient toujours pas et décide de poster son message sur Facebook dans l’espoir qu’il parvienne jusqu’à son bienfaiteur du jour.

Et c’est Le Parisien qui nous raconte la fin de l’histoire. Laure, la sœur de Benoit Pépin, a contacté la jeune fille. Le billet était en réalité pour leur maman, qui a finalement pris un autre itinéraire. Et plutôt que de se faire rembourser le billet, elle a préféré le donner à quelqu’un.

« Elle avait conscience que cette période de grèves était plus compliquée pour certains que pour d’autres et elle avait voulu faire un geste pour aider quelqu’un à Noël », explique Isabelle Tabary, qui prévoit de lui envoyer une carte de remerciements.

C’est donc une belle histoire de Noël qui finis bien, juste comme on les aime.