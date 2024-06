Mis aux enchères ce jeudi dans la région : un guide Michelin qui a aidé au débarquement

Un morceau d'histoire va être mis aux enchères ce jeudi à Clermont-Ferrand. Il s'agit d'un exemplaire spécial "militaire" du guide Michelin datant de 1939, qui a joué un rôle crucial lors du Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Ce guide, très probablement dans la poche d'un soldat américain, fournissait des informations précieuses sur les routes, les villes, villages, et sur la végétation locale. Estimé entre 5.000 et 7.000 euros, il sera mis en vente à 14h45 à l'Hôtel des Ventes de Clermont-Ferrand et en ligne.