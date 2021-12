Miss France 2022 : l’élection de la plus belle femme de France a lieu ce samedi

L’élection de Miss France 2022 a lieu ce samedi, à 21h05, en direct du Zénith de Caen, afin d’élire la femme qui va succéder à Amandine Petit comme plus belle femme du pays.

Au total, 29 candidates, représentantes de plusieurs régions de France, sont en compétition et sont déjà passées entre les mains du jury Miss France 2022 à l’occasion d’un grand oral, au cours duquel l’éloquence des participantes était mise à l’épreuve, avant le jour J, où le vote des téléspectateurs pèsent pour 50% dans l’élection finale de Miss France.

Par le passé, depuis la création du concours national, une seule Miss Provence a été élue Miss France : il s’agit de Sylvie Paréra, initialement Miss Marseille, en 1979. Cette année, la tâche incombe à Eva Navarro, élue Miss Provence le 30 juillet dernier lors du concours qui avait lieu à Cogolin et qui sera donc la candidate chargée de représenter la région.

Âgée de 19 ans, elle mesure 1 mètre 70 et travaille comme modèle photo professionnelle et a pris le sujet du harcèlement scolaire à bras le corps, elle qui l’a subi de plein fouet quand elle était plus jeune, ce qui a même entraîné son hospitalisation à l’époque.