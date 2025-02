« Moi, je peux me regarder dans une glace » : Anthony Lopes est revenu sur son départ de l’OL

Dans un entretien accordé au média Carré, Anthony Lopes est revenu sur son départ de l'Olympique Lyonnais controversé en janvier. Le nouveau portier du FC Nantes, qui a passé 12 années en tant que titulaire dans le club rhodanien, ne s'imaginait pas une fin d'aventure avec son club formateur de cette manière. Apparu à 489 reprises avec l'OL, entre 2012 et son dernier match lors de l'ultime journée de L1 de la saison 2023-2024 contre Strasbourg (2-1) en mai dernier, Lopes, 5ᵉ joueur le plus capé de l'histoire du club, a donc compris qu'il n'allait pas pouvoir faire carrière dans une seule et unique équipe.

Anthony Lopes, à propos de la raison de sa sortie du groupe

Anthony Lopes, à propos de ses derniers mois à l'Olympique Lyonnais

Anthony Lopes, à propos du soutien de ses coéquipiers

Anthony Lopes, déçu d'être sorti par la petite porte

Anthony Lopes n'aurait jamais imaginé en arriver là avec l'Olympique Lyonnais

L'interview complète : https://youtu.be/TDPa1APk2ik?si=hxtfa0N1xGutFarw

