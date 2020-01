Montalieu-Vercieu : un ado tabassé pour un regard de trop

L’agression a eu lieu dans la soirée du 17 décembre, sur la place de l’église de Montalieu-Vercieu. La victime, sortait avec trois camarades d’un kebab lorsqu’ils ont été sifflés par un groupe d’une dizaine de jeunes. La tension est montée d’un cran lorsque l’un des membres du groupe n’a pas voulu rendre sa cigarette électronique à l’adolescent.

Le jeune homme de 16 ans conseille alors à l’un de ses copains, récemment blessé dans un accident de la route, de prendre la fuite.

La situation dégénère et la victime reçoit des coups de genou, et des coups de pieds à la tête. L’adolescent souffre de multiples fractures au visage et de pertes de mémoire.

Deux mineurs sont également mis en examen

Selon le Dauphiné Libéré, l’un des agresseurs tout juste majeur a expliqué à la barre du tribunal correctionnel de Bourgoin que la victime lui avait “manqué de respect”. Il a été condamné à 18 mois de prison dont la moitié avec sursis. Il a également interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître à Montalieu. Deux mineurs ont également été mis en examen. Ils sont placés sous contrôle judiciaire dans cette affaire, faute de place en centre éducatif fermé.