C’est désormais acté, à Montbellet/Pont-de-Vaux, les portiques installés ces derniers jours ont été fermés.

La hauteur limite pour emprunter le pont de Fleurville est désormais de 2 mètres 80, et non plus 4 mètres 30.

Cette limitation fait suite à celle du tonnage maximum, passé de 26 à 3,5 tonnes courant août après une inspection détaillée de l’ouvrage.

R.H