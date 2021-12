Montceau-les-Mines : la ville victime d’une cyberattaque

Les services informatiques de la mairie de Montceau-les-Mines ont été victimes d’une cyberattaque, vendredi 3 décembre, a indiqué la Ville via son compte Facebook.

Les pirates informatiques ont paralysé les services et demandé une rançon à la municipalité afin de lui donner à nouveau accès aux données.

Conséquence, les systèmes informatiques sont toujours à l’arrêt et la mairie ne peut pas fonctionner dans des conditions habituelles.

Si les services techniques de la Mairie, accompagnés d’experts en cybersécurité, « sont pleinement mobilisés pour restaurer les logiciels », comme l’explique le message posté par la mairie, une plainte a également été déposée au commissariat de Montceau.

« Notre détermination à maintenir le paiement des factures des entreprises qui nous font confiance, à assurer le versement des salaires des agents et à préserver un accueil normal au centre de vaccination installé, depuis quelques jours, dans les anciens locaux de la CARMI auBois du Verne, est pleine et entière. Nous comptons cependant sur la compréhension des Montcelliennes et des Montcelliens qui pourraient être impactés par quelques désagréments », a fait savoir Marie-Claude Jarrot, la maire de Montceau les Mines.