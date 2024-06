Montceau-les-Mines : le lancement du projet d’un nouvel hôpital est acté

À Montceau-les-Mines, la maire avait annoncé le lancement du projet de construction d’un nouvel hôpital. Porté par le conseil de surveillance de l’hôpital, le Groupement hospitalier de territoire, l’Agence régionale de santé et le député sortant Louis Margueritte, ce projet devrait aboutir à l’horizon 2028. Pour finir ces travaux, une enveloppe de 29 millions d’euros a été accordée par le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Le projet pourrait coûter entre 60 et 70 millions d’euros au total.