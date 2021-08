Après les récents accidents mortels survenus au mois de juin dans la montée de Choulans à Lyon, les travaux débuteront ce lundi avec pour objectif de sécuriser cet axe routier. Ils devraient durer jusqu’au 17 septembre prochain et se dérouleront pendant la nuit pour ne pas perturber la circulation.



À terme, la vitesse passera à 30km/h sur la route au lieu des 50km/h à l’heure actuelle. Une des deux voies sera neutralisée dans chaque sens et des couloirs seront réservés aux bus et aux vélos.



Selon les informations du Progrès, la Métropole va créer un observatoire de la circulation pour étudier d’éventuels impacts de ces changements sur les autres axes aux alentours. Une étude de sécurisation des cheminements piétons sera également menée sur la montée de Choulans. Les résultats seront connus à l’automne.