MotoGP : doublé français Quartararo-Zarco sur le Grand Prix du Portugal

Fabio Quartararo (Yamaha) s’est imposé ce dimanche après-midi sur le circuit de Portimao lors du Grand Prix du Portugal. Parti cinquième sur la grille, le Français a réalisé une superbe course et devance son compatriote Johann Zarco (Ducati Pramac) et l’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) sur la ligne d’arrivée. Un doublé tricolore qui annonce une lutte acharnée pour le titre de champion du monde cette saison.



Grâce à cette victoire, Fabio Quartararo reprend la tête au classement des pilotes avec 69 points, à égalité avec l’Espagnol Alex Rins. Johann Zarco fait quant à lui un bond de la 8e à la 5e place au classement général.