Municipales/Métropolitaines : coup d’envoi du second tour à Lyon !

Trois mois après le premier tour, les élections municipales rendent leur verdict ce dimanche soir en France. Un scrutin exceptionnel, chamboulé par la crise du coronavirus. Pour l’occasion, des règles du code électoral ont été adaptées. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h ce dimanche matin.



Des conditions sanitaires renforcées



Dans ce contexte d’urgence sanitaire, les mesures de précaution sont renforcées dans tous les bureaux de vote. Distanciation sociale, gel hydroalcoolique, masques, toutes les conditions sanitaires seront à nouveau mises en place à l’occasion de ce second tour. De nombreux électeurs devraient d’ailleurs opter pour la procuration pour limiter leurs déplacements. En effet, chaque électeur pourra exceptionnellement être porteur de deux procurations, au lieu d’une jusqu’à présent.



Les enjeux à Lyon



Le maintien d’une forte abstention ? Le sacre des écologistes ? Le succès de l’alliance Collomb-Buffet ? Une éventuelle cohabitation à venir ? Les enjeux sont nombreux pour ce second tour des Municipales et des Métropolitaines à Lyon. Deux élections différentes mais avec des enjeux tout aussi importants.