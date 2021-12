Musique : Bruce Springsteen cède ses droits à Sony pour un demi-milliard de dollars

Bruce Springsteen, alias Le Boss, a vendu ses droits musicaux au groupe Sony, maison-mère de son label historique Columbia Records., pour une transaction estimée à environ 500 millions de dollars; d’après le New York Times et Billboard.

Cette cession de droits comprend toutes les musiques enregistrées par la star américaine, tout comme son œuvre d’auteur-compositeur, dont ses succès comme Born in the USA et Born to Run.

Bruce Springsteen, 72 ans, se met dans le sillage d’autres stars de la musique ayant vendu tout ou partie de leurs droits sur leurs œuvres, dont Bob Dylan, Stevie Nicks et Neil Young.