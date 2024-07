Nando De Colo : nordiste de naissance, lyonnais d’adoption

Nando De Colo, né le 23 juin 1987 à Sainte-Catherine, dans le Nord de la France, est un basketteur français international de 37 ans. Nando sera initié dans ce magnifique sport par sa grande-sœur puisque dès son plus jeune âge il jouera au basketball. Après avoir fait ses débuts dans les clubs locaux, il poursuit sa formation à l’INSEP, l'institut national du sport, de l'expertise et de la performance, où il affine son jeu et développe son potentiel.

De Colo est reconnu pour sa polyvalence sur le terrain, capable d'évoluer à la fois comme meneur de jeu et arrière. Après des passages remarqués en Pro A avec Cholet et en NBA avec les Spurs et les Raptors, c'est véritablement en Europe, notamment au CSKA Moscou, qu'il connaît ses plus grands succès, remportant plusieurs titres d'Euroligue et des titres individuelles.

Depuis quelques années, Nando De Colo a trouvé une nouvelle maison à Lyon, où il joue pour l'ASVEL Lyon-Villeurbanne. Adopté par la ville, il est rapidement devenu l'un des piliers de l'équipe, apportant son expérience et son leadership. Sa présence est non seulement une source de fierté pour les supporters locaux, mais aussi un témoignage de l'attractivité croissante de Lyon dans le paysage du basketball français.

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 se profilent à l'horizon, Nando De Colo est prêt comme jamais à cet évènement phare, dans une équipe potentiellement performante.

K.M