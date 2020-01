Nantes-OL : Une dynamique à conserver

L’Olympique Lyonnais se déplace ce samedi (20h55) sur la pelouse de Nantes pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de France.

Le contexte :

Le bilan de l’OL en 2020 est excellent. 3 matchs 3 victoires, 12 buts marqués et 2 encaissés. Si ces statistiques sont à nuancer en raison de la victoire explosive à Bourg en Bresse (7-0), les Gones viennent d’être performants dans trois compétitions différentes (Coupe de France, Coupe de la Ligue, Ligue 1). Ce samedi (20h55) sur la pelouse de la Beaujoire, l’OL espère enchainer avec une nouvelle victoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Cette coupe est un réel objectif pour les Lyonnais qui devraient toutefos voir Rudi Garcia opérer quelques changements en raison de la proximité avec la demi-finale de la Coupe de la ligue qui aura lieu mardi (21h10) au Groupama Stadium face à Lille. Mais avant de croire au Stade de France pour cette seconde coupe, les Gones se doivent absolument de l’emporter ce samedi, notamment pour conserver la belle dynamique actuelle.

L’adversaire :

Le FC Nantes, coaché depuis août dernier par Christian Gourcuff, est quatrième de la Ligue 1 avec un bilan plutôt positif de 10 victoires, 2 nuls et 8 défaites, 19 buts marqués et 18 encaissés. Les Canaris ont une équipe qui marque peu de buts mais qui se montre diaboliquement efficace. Vainqueurs à Saint-Etienne le week-end dernier (2-0), les Canaris ont battu l’Aviron Bayonnais sur le même score lors du tour précédent de la Coupe de France. Attention à Ludovic Blas, l’ancien milieu guingampais, auteur de cinq buts depuis le début du championnat et qui est le meilleur buteur du club. Lors de la huitième journée de Ligue 1, Nantes était venu s’imposer 1-0 à Lyon grâce à un csc de Marçal.

Les déclarations :

Christian Gourcuff (ent. Nantes) : ‘’Excepté les blessés, je vais aligner, à mon sens, la meilleure équipe possible. L’équipe sera vraiment concernée, avec ce match excitant à jouer. On va jouer à domicile, dans des conditions de jeu qui sont normales pour deux formations de L1 et face à un adversaire de gros calibre. C’est très motivant à jouer.’’

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’On va jouer contre une équipe de Nantes qui vient de l’emporter à Saint-Etienne. Ils ne sont pas quatrièmes au classement pour rien. C’est une équipe assez redoutable, bien organisé, avec un entraineur qui a de l’expérience. On doit entretenir la dynamique. On ira à Nantes pour gagner.’’

Le joueur à suivre :

Jean Lucas. Arrivé à l’OL cet été contre 8 millions d’euros, le joueur brésilien peine à s’installer dans le onze rhodanien. Quasiment toujours remplaçant, il a tout de même déjà inscrit trois buts avec les Lyonnais dont deux en Coupe de la ligue. Attendu comme titulaire ce samedi, il espère briller dans l’autre coupe afin de continuer à marquer des points auprès de Rudi Garcia. Il a de nouveau montré sa motivation en conférence de presse avant cette rencontre : ‘’Je veux laisser une trace ici, je veux gagner quelque chose. Je veux marquer les gens ici, qu’on se rappelle de moi ici.’’

La statistique :

Lors de la saison 2014-2015, Lyon s’était déjà déplacé à Nantes en seizième de finale de la Coupe de France. Les Lyonnais s’étaient inclinés (3-2) malgré les buts d’Alexandre Lacazette et de Nabil Fekir. Vincent Bessat, originaire de Lyon, avait lui inscrit un triplé pour qualifier son équipe en huitième.

