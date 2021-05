National : Villefranche s’impose contre Avranches et conforte sa 3e place

Le FC Villefranche Beaujolais s’est imposé ce samedi soir contre Avranches (2-1) à l’occasion de la 32e journée du championnat de National. Les Caladois confortent leur 3e place au classement à deux journées de l’issue de la saison.



Grâce à des buts inscrits par Maxime Blanc (27′) et Thimotee Taufflieb (33′), les joueurs d’Hervé Della Maggiore ont fait un grand pas vers les barrages pour l’accession en Ligue 2. Les Caladois comptent désormais 4 points d’avance sur Concarneau, 6 longueurs sur Orléans et le Red Star et 7 points sur Le Mans, Sète et Cholet.

⌚️ 90+4’ | #FCVBUSAMSM 2️⃣-1️⃣



FIN DU MATCH !!!!

Quelle fin irrespirable bordel, IRRESPIRABLE !!

Mais ils l’ont fait, CETTE ÉQUIPE NE LÂCHERA RIEN !!

Incroyable solidarité et solidité de nos caladois qui s’imposent dans ce match !

Merci messieurs 😍😍#TeamFCVB 🔵⚪️ pic.twitter.com/vCNXvp0X71 — FC Villefranche Beaujolais (@FCVB_officiel) May 1, 2021