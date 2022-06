NBA : Golden State remporte son septième titre en battant Boston lors du match 6 (90-103)

Les Golden State Warriors ont remporté jeudi le septième titre de leur histoire en dominant les Boston Celtics au TD Garden (90-103). Stephen Curry en a profité pour remporter son premier trophée de MVP de la finale.

Avec ce septième sacre, les Warriors dépassent les Chicago Bulls et sont désormais seuls troisièmes du classement des franchises les plus titrées, derrière les Celtics et les Los Angeles Lakers (17 succès chacun).