Ndombele, Faivre, Aulas, Lacazette, Tolisso…Ce qu’il faut retenir de la conf. de l’OL

L’Olympique lyonnais a officiellement présenté ce mercredi après-midi ses deux recrues hivernales, Romain Faivre et Tanguy Ndombélé. Le président du club Jean-Michel Aulas, le Directeur du football Vincent Ponsot et le Directeur de la cellule de recrutement Bruno Cheyrou étaient présents. Voici les principales déclarations :

Romain Faivre : « J’ai des ambitions qui ont matché avec un club comme l’Olympique lyonnais. Quand un tel club se présente, on y réfléchit énormément. J’avais un très bon apriori sur l’Olympique lyonnais. Quand j’étais petit, c’était le club qui gagnait tout. Benzema et Juninho m’ont marqué. (…) Je ne considère pas l’OL comme un tremplin. C’est une étape importante de ma carrière. Je vais me donner à fond pour répondre aux attentes du coach. »

Tanguy Ndombélé : « Je n’ai pas hésité longtemps. Je suis très heureux d’être de retour. J’ai connu 5 entraîneurs en 2 ans et demi, j’ai eu du mal à Tottenham. C’était le bon moment pour moi de voir autre chose. Pour mon adaptation, il n’y avait pas mieux. J’ai envie de rendre la confiance aux dirigeants. (…) J’ai eu un peu peur d’entacher mon image en prenant la décision de revenir. J’ai plus d’expérience désormais. J’ai 25 ans maintenant. Quand je suis arrivé à Lyon pour la première fois, j’en avais 20 ans. Physiquement et mentalement, je suis meilleur et je le sens. J’ai beaucoup appris et je veux prouver au coach et aux dirigeants que je peux être un élément important. (…) J’espère qu’on va se qualifier en coupe d’Europe et que je puisse continuer à progresser. C’est un échange de bons procédés. Le coach attend que j’apporte mon expérience aux plus jeunes joueurs. J’ai gardé des liens avec Maxence Caqueret ou encore Moussa Dembélé. C’est comme si je n’étais jamais parti. »

🎙 @JM_Aulas "Lorsqu'il y a eu l'hypothèse de faire venir Tanguy on pensait que ce serait inaccessible. On a une belle histoire en commun" pic.twitter.com/1TSvcqdWQb — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2022

Vincent Ponsot : “Tanguy Ndombélé nous revient sous la forme d’un prêt payant. Il y a une prise en charge partielle de son salaire. Il a montré sa détermination pour revenir et je tenais à le souligner. Tanguy fait partie des joueurs non accessibles économiquement pour nous. Je remercie le président qui nous a permis de le réaliser. (…) Romain Faivre a réalisé une bonne première partie de saison avec le Stade Brestois. Il correspond au type de joueur qu’on recherchait et on ne peut que le remercier d’avoir accepté notre proposition. (…) Je ne suis pas attiré par le pouvoir et la lumière. Directeur du football c’est un poste qui porte peut-être à confusion mais il y a beaucoup de responsabilités avec l’équipe masculine, féminine, le centre de formation, OL Reign. Je ne suis pas un technicien, il faut le comprendre. (…) Pour Islam Slimani, c’était une décision réfléchie. Il y a Moussa Dembélé à sa place et Tino Kadewere. Le joueur a voulu partir, on ne l’a pas retenu. Alexandre Lacazette est un joueur qui nous intéresse. Il a marqué les esprits et on garde de bons liens avec lui. Oui, Corentin Tolisso nous intéresse aussi.”

Vincent #Ponsot l’admet, l’#OL pense toujours à #Lacazette. « Alexandre Lacazette est un joueur qui nous intéresse. Il a marqué les esprits et on garde de bons liens avec lui.» #Arsenal pic.twitter.com/BOyU0u7oc4 — Tom Bonnard (@TomBonnard3) February 2, 2022

Bruno Cheyrou : « On a refusé l’offre de Newcastle envers Lucas Paquetá. Se passer de l’un de nos meilleurs joueurs aurait été dommageable. Au départ, même si on n’était pas demandeur, nous avons pensé à la pérennité du club en vendant Bruno Guimarães. »

Jean-Michel Aulas : « L’expérience de Juninho m’a fait beaucoup de peine. On a plus de contact. Premièrement, ça s’est mal passé contre notre gré. Deuxièmement, il a voulu partir sans nous prévenir. J’en suis le premier désolé. On aura l’occasion d’en reparler plus tard dans la saison, ce n’est pas le moment. (…) Je ne voulais pas que Lucas Paquetá et Bruno Guimarães aillent en sélection au Brésil. On avait besoin d’eux. (…) Pour Lacazette et Tolisso, on fera tous les efforts possible. Il ne faut pas être idiot : si il y a des opportunités, il faut les regarder. Qu’est-ce qui les rends accessibles ? Le fait qu’ils soient en fin de contrat donc libres en fin de saison. Dans le contexte actuel, oui, c’est plus accessible.”

J.H. (avec Tom Bonnard)