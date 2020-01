Nice-OL, acte I : ”Ne pas se relâcher”

L’Olympique Lyonnais se déplace à Nice ce jeudi soir (20h55) en huitième de finale de la coupe de France.

Le contexte :

D’un point de vue mathématique, les Lyonnais sont sur un nuage. Et ils ne veulent surtout pas en redescendre. Auteurs d’un sans-faute en 2020 avec six victoires en autant de matchs, les hommes de Rudi Garcia proposent un bien meilleur football depuis le début du mois de janvier, en dépit de derniers succès poussifs devant Lille (2-2, 4 t.a.b à 3) et Toulouse (3-0).

Les Gones se replongent dans la Coupe de France ce jeudi. Déjà finalistes de la Coupe de la ligue, ils rêvent aussi d’une finale au Stade de France dans l’autre coupe.

Si tous les voyants sont positifs avec un Moussa Dembélé en très grande forme, un Karl Toko Ekambi qui a marqué son premier but dès sa première apparitio et un Ciprian Tatarusanu qui semble enfin être la doublure de qualité qu’il manquait à l’OL, un faux pas ce jeudi pourrait impacter la confiance des joueurs rhodaniens. Privés d’Anthony Lopes et de Martin Terrier, ils souhaitent à tout prix ramener la qualif’ de la Côte d’Azur avant d’y retourner dimanche pour un match de championnat.

L’adversaire :

Entraînés par Patrick Vieira, un temps annoncé sur le banc de l’OL, les Niçois sont assez inconstants depuis le début de la saison. Douzièmes de Ligue 1 avec un bilan de 8 victoires, 5 nuls et 8 défaites, ils ont marqué 30 buts et ils ont en concédé 29. Cette équipe est capable d’être performante offensivement tout en étant friable défensivement. Lors de leur dernier match de championnat, ils ont été tenus en échec par Rennes à l’Allianz Riviera (1-1).

Buteur contre les Bretons, Kasper Dolberg est le joueur majeur de cette équipe. L’attaquant danois a inscrit six buts en Ligue 1 cette saison et les Lyonnais devront se méfier de lui. Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, Lyon s’était imposé (2-1) et …Kasper Dolberg avait marqué.

Les déclarations :

Patrick Vieira (ent. Nice) : « Lyon est favori ? Ça ne me dérange pas. Ça reste une grosse équipe de L1 et d’Europe. Elle a été critiquée injustement, parce qu’elle est encore en course en Champions League et en L1. C’est un gros effectif avec de fortes individualités. Ces deux matchs contre Lyon sont importants. J’ai toujours dit que le club voulait aller le plus loin possible en Coupe, donc il faudra passer ce tour. »

Rudi Garcia (ent. OL) : « L’équipe niçoise est complète et dangereuse. Il y a deux matches à Nice cette semaine, mais rien n’est à hiérarchiser. Nous devons prendre les deux matches l’un après l’autre. C’est une belle équipe, nous irons là-bas pour nous qualifier. Il ne faut pas se relâcher, nous sommes dans une bonne période et il faut en profiter pour voir les quarts de finale. »

L’homme à suivre :

Rayan Cherki. Alors qu’on pensait le voir titulaire contre Toulouse dimanche, Rudi Garcia en a décidé autrement. Mais le Lyonnais devrait cette fois bien commencer à à Nice. Auteur d’une performance XXL lors du tour précédent à Nantes (4-3) avec un doublé, deux passes décisives et un penalty provoqué, Rayan Cherki espère à nouveau faire parler la poudre. Il a déjà inscrit trois buts cette saison en Coupe de France.

La statistique :

Moussa Dembélé a inscrit au moins un but à chaque match de l’OL en 2020. L’attaquant en est à sept réalisations en six rencontres disputées toutes compétitions confondues. Et, jusqu’à présent, c’est le seul joueur de l’OL à avoir été titulaire à tous les matchs en 2020.

Le tweet :

Julien Huët (avec Timothée de Fraguier)

