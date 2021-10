Nice-OL : l’avant-match

L’OL se déplace à Nice ce dimanche (13h) à l’occasion de la onzième journée de Ligue 1.

Nice est revanchard

Battus assez piteusement le week-end dernier à Troyes (1-0), les Niçois ont été bousculés toute la semaine par leur entraîneur Christophe Galtier. Le coach en a remis une couche lors de la conférence de presse d’avant-match : “On a mis un maillot et on n’a rien fait. On a le droit de perdre mais pas comme ça. On a été totalement absent alors qu’on avait plus de 90 minutes pour réagir après le but troyen. (…) “La semaine n’a pas été agréable pour les joueurs. Il y avait beaucoup de choses à corriger. On doit avoir beaucoup plus d’humilité sur ce que l’on est. Notre championnat c’est Lorient et Troyes. Contre ces équipes on doit au moins être capable de ne pas perdre. Là on a été nul !”

Pour sa part, Peter Bosz s’attend à un match “intéressant” : “Nice est vraiment une bonne équipe.”

Toko-Ekambi en feu

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors de la victoire 4-3 à Prague jeudi soir, le Camerounais est à la fois le meilleur buteur (7) et le co-meilleur passeur (4) de l’OL, à égalité avec Bruno Guimaraes. Si l’on en croit ses statistiques, sa bonne série ne devrait pas s’arrêter sur la Côte d’Azur : Nice est l’équipe de L1 contre laquelle Toko-Ekambi a le plus marqué depuis le début de sa carrière (6 réalisations).

Attention aux anciens Gones

C’est presque une tradition : ceux qui n’ont pas vraiment eu leur chance dans un club ont tendance à prendre leur revanche. Buteur inutile la saison passée lors de la victoire de l’OL à Nice (4-1), Amine Gouiri réalise un grand début de saison avec cinq buts et trois passes décisives. Il devrait être titulaire, comme Melvin Bard, de retour de blessure.

La stat Opta

Lyon est invaincu depuis quatre journées (2 victoires, 2 nuls). C’est la meilleure série en cours avec Rennes. Cela n’a l’air de rien mais l’OL n’avait plus fait mieux depuis septembre 2020-janvier 2021 (16).

