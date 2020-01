Nouveau Bac : les élèves de première à l’épreuve ce lundi

Ce lundi, les élèves de Première commencent les épreuves du bac sur des sujets de langues vivantes, d’histoire-géographie ou de mathématiques. Ces dernières sont communes pour un contrôle continu comptant pour la note finale. Elles sont l’une des principales nouveautés de la réforme du bac.

Des épreuves menacées

Des enseignants mobilisés envisagent toutes les pistes pour perturber les “E3C” (Épreuves Communes de Contrôle Continu). En effet, depuis plusieurs jours, des syndicats d’enseignants et professeurs appellent à diverses actions sur les réseaux sociaux pour « faire barrage » au nouveau bac, décidé par Jean-Michel Blanquer.

Les épreuves « E3C »

Ces nouvelles épreuves débutent ce lundi avec l’histoire-géographie et les langues vivantes pour la filière générale. Les mathématiques sont à l’honneur pour les élèves de la filière technologique. Ces épreuves vont durer entre une heure et demie et deux heures, selon les disciplines. Ils doivent s’étaler sur un mois et demi en fonction des lycées.