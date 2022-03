Nouvel appel à la grève des TCL pour le jeudi 10 mars

Plusieurs syndicats des TCL appellent à une nouvelle journée de grève pour le jeudi 10 mars prochain dans les transport lyonnais. L’UGICT, la CGT et la SNTU CFDT veulent négocier un socle social pour l’ensemble des salariés. Comme lors de la grève du 9 février dernier, les syndicats s’opposent à l’allotissement du réseau de transport, qui prévoit l’arrivée d’autres opérateurs.

Les syndicats exigent plusieurs changements comme une augmentation de salaire d’un minimum de 5%, une contractualisation du treizième mois pour l’ensemble du personnel, la transformation de la prime vacance en 14ème mois à l’horizon 2024 pour l’ensemble du personnel. Ils exigent également, la prise en charge à 100% de la mutuelle et de la prévoyance par l’employeur, l’intégration d’une pause minimum de 20 minutes intégrer dans le temps de travail et enfin, la négociation d’un déroulement de carrière pour l’ensemble du personnel basé des critères objectifs et quantifiables.