Nouvelle interdiction de manifester ce week-end à Lyon et Givors

La Préfecture du Rhône a mis en place une nouvelle interdiction de manifester ce week-end à Lyon et à Givors. En tout, quatre périmètres d’interdiction seront mis en place entre 8h et 22h samedi et dimanche. Ils concernent les secteurs de la Presqu’île, de la Part Dieu, de Confluence et de Givors.



Le détail des quatre périmètres d’interdiction :



– Presqu’île : rue du Puits Gaillot, la place des Terreaux, la rue d’Algérie, la rue Antoine de Saint Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la rue Victor Hugo, la chaussée Sud, Bellecour et la place Antonin Poncet.

– Part-Dieu : l’angle de la rue Garibaldi et du cours Lafayette, rue du Docteur Bouchut, rue du Lac, rue Desaix, boulevard Marius Vivier-Merle, avenue Georges Pompidou, rue de la Villette et cours Lafayette.

– Confluence : le quai Rambaud, la rue Montrochet et le cours Bayard.

– Givors : route de Rive de Gier du numéro 1 à l’intersection avec le chemin de St Martin de Cornas, échangeur et rond-points de Givors ouest-10, rue de la Démocratie, rue de la Paix, rue de Montrond, rue Fleury Neuvesel, rue du Moulin, rue et impasse Platière, échangeur Givors centre 9.1, rue des Tuileries, promenade Thorez, rue Victor Hugo, échangeur et rond-point Givors centre commercial 9.3.

Du fait de troubles répétés à l’ordre public dans le centre-ville de #Lyon lors des précédentes #manifestations & de l’affluence attendue à l’approche des fêtes de fin d’année, le préfet interdit les manifestations les 21 & 22/12/2019 de 8h à 22h dans les périmètres ci-dessous ⬇️ pic.twitter.com/mmUhpmbRTa — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 19, 2019