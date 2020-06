Officiel : Emmanuel Macron en visite mardi à Marcy l’Etoile !

Le chef de l’Etat vient visiter l’enceinte de Sanofi de Marcy-l’Étoile, dans le Grand Lyon, ce mardi 16 juin vers 10h30. Ce site est la plus grosse production de vaccins au monde pour l’entreprise.



Le président de la République vient dans le Rhône pour “échanger sur l’état de la recherche et les principes qui doivent guider l’action dans la recherche et la production du vaccin comme l’accès global, la juste rémunération et les répartitions des capacités de production”. Le laboratoire de Marcy-l’Étoile est très engagé dans la recherche d’un vaccin contre le Covid-19.



Emmanuel Macron sera accompagné par le directeur général de Sanofi, Paul Hudson. A la suite de cette visite, le président prendra la parole peu avant midi. Une allocution importante serait prévue.