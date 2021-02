OL – AC Ajaccio : l’avant-match

L’OL reçoit Ajaccio ce mardi (21h) en 32ème de finale de la coupe de France. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Après quatre victoires d’affilée en Ligue 1, l’OL entre en lice en coupe de France. Rudi Garcia va largement faire tourner son groupe. Julian Pollersbeck, Islam Slimani, Rayan Cherki, Melvin Bard, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes seront certainement titulaires. ”Ceux qui débuteront seront là pour montrer qu’ils ont de la qualité et pour essayer de bousculer les autres’‘, espère Rudi Garcia.

L’adversaire :

L’AC Ajaccio est dixième de Ligue 2 avec 24 points en 32 journées et un bilan équilibré : 8 victoires, 8 nuls, 8 défaites. Entraînée par Olivier Pantaloni, la formation corse reste sur un nul contre Auxerre (0-0). Elle compte dans ses rangs quelques joueurs connus comme Gédéon Kalulu, parti de l’OL en 2019, ou encore l’expérimenté Mathieu Coutadeur (ex Monaco, Lorient…) que Rudi Garcia a dirigé au Mans en 2007.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’Il faudra être au meilleur de notre forme pour faire respecter la hiérarchie et sortir cette équipe d’Ajaccio. On est sur une bonne dynamique et on a besoin de l’entretenir. Le danger serait de ne pas respecter notre adversaire.’’

Melvin Bard (défenseur OL) : ”J’ai refusé d’être prêté pendant le mercato hivernal car je suis bien à l’OL. Même si mon temps de jeu ne le montre pas, je suis heureux. Et j’ai envie de prouver que je peux jouer ici. Je suis jeune, j’ai encore un peu de temps. (…) Je dois encore prendre plus de masse physiquement, m’améliorer tactiquement ainsi que sur le plan offensif.”

Olivier Pantaloni (ent. Ajaccio) : ”Compte tenu du redressement qui a été entrepris depuis plusieurs semaines, nous allons faire en sorte de jouer le coup à fond. Ce sera compliqué face à un tel adversaire, et nous y allons avec de l’espoir et de la volonté. Un exploit ferait du bien au club. On va tout faire pour y arriver, il ne faut pas craindre l’OL et ne pas rester dans nos petits souliers. On va devoir être au taquet à 200% et ne commettre aucune erreur.”

Les joueurs à suivre :

Julian Pollersbeck sera pour la première fois titulaire dans les buts de l’OL, sans savoir si cela signifie qu’Anthony Lopes ne retrouvera pas son poste si Lyon va plus loin dans cette compétition. Grand (1m95) et athlétique, il est réputé pour l’excellence de son jeu au pied.

Hâte de voir #Pollersbeck demain dans les buts de l'#OL en coupe de France. D'après les échos, gardien excellent au pied qui aime s'intercaler entre les deux centraux par ex pour relancer. Reste à voir aussi si Garcia lui laissera cette liberté #OLACA — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) February 8, 2021



Arrivé cet hiver pour remplacer Moussa Dembélé, Islam Slimani n’a toujours pas marqué ni signé de passe décisive en cinq entrées en jeu. Rudi Garcia se veut patient à son égard : ‘’Cela va venir. Il a encore besoin de se remettre à niveau physiquement. Il progresse, il est généreux, il va de mieux en mieux.‘’

Le saviez-vous ?

En février 2006, l’OL de Gérard Houllier avait été tout près de tomber à Ajaccio en 16ème de finale de la coupe de France. Menés 1-0 en prolongation, les Gones s’en étaient sortis de justesse grâce à des buts de Cris (108ème) et Sidney Govou (115ème).

OL-AC Ajaccio, 32ème de finale de la coupe de France, à vivre ce mardi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !