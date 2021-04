OL – Angers : l’avant-match

Le contexte :

Passé de justesse sur la pelouse du Red Star jeudi soir en coupe de France, l’OL doit absolument renouer avec la victoire en championnat. Les Gones n’ont plus gagné en L1 depuis la 28ème journée et la réception de Rennes (1-0).

Toujours privé d’Aouar, Rudi Garcia doit aussi se passer des services de Kadewere. Alors que Lopes, Dubois et Cornet sont incertains.

L’adversaire :

Onzième du championnat au coup d’envoi de cette journée, Angers marque le pas ces derniers temps : seulement une victoire lors des neuf dernières journées (5 nuls, 3 défaites). Néanmoins, le SCO n’a pas pris de but lors de ses trois derniers matchs à l’extérieur (0-0 à Brest, 1-0 à Metz et 0-0 à Strasbourg).

Après dix ans sur le banc d’Angers, l’entraîneur Stéphane Moulin a annoncé fin mars sa décision de tourner la page à l’issue de la saison.

La déclaration :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ‘’On est obligé de gagner mais cela nous va bien. Il faut forcer la réussite, en faire plus, comme on avait réussi à le faire en début de saison après une période où nous avions accumulé les matchs nuls.’’

🎙 @RudiGarcia en conférence de presse à la veille du match #OLSCO "On doit trouver la bonne complémentarité en fonction des joueurs disponibles. On doit continuer à se créer des occasions mais les mettre au fond. On doit être meilleurs défensivement de l'avant-centre au gardien" — Olympique Lyonnais (@OL) April 10, 2021

Le joueur à suivre :

Buteur et passeur décisif au Red Star, Lucas Paqueta a marqué quatre buts en championnat en 2021, seul Memphis Depay a fait mieux parmi ses coéquipiers. Lyon a gagné 61% de ses matches de Ligue 1 cette saison lorsque le Brésilien était sur le terrain (14/23), contre seulement 38% lorsqu’il était absent (3/8).

Le débat actuel autour de son positionnement n’en est pas un pour Rudi Garcia : ’’L’aligner milieu offensif axial est une solution mais le placer relayeur, comme 80% du temps avec nous, ne l’empêche pas d’être décisif.’’

Le saviez-vous ?

En quittant la salle de conférence de presse, Rudi Garcia s’est interrogé un peu ironiquement qu’il n’y ait pas eu de question sur ‘’l’Allemand’’. Une référence à la mini-polémique sur les réseaux sociaux après que l’entraîneur ait demandé en plein match au Red Star à Sinaly Diomandé ‘’d’arrêter de se prendre pour Beckenbauer’’.

Julien Huët



OL-Angers, 32ème journée de Ligue 1, à vivre ce dimanche dès 20h45 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !