OL – Auxerre (2-1 ) : le débrief

OLYMPIQUE LYONNAIS – AJ AUXERRE, 5e journée de Ligue 1 : 2-1 ( 1-0 ). Buts : Tetê (29e), Toko-Ekambi (71e), Autret (80′).

10 points sur 12

On avait quitté les Lyonnais décevants à Reims (1-1), ils ont été plus entreprenants contre Auxerre, notamment au cours d’une première période riche en occasions. Avec dix points sur douze, le bilan des Gones en août est satisfaisant mais il faudra sans doute encore élever le niveau en septembre quand l’OL enchaînera les rendez-vous à Monaco, devant Paris et contre Lens. D’ici là, Lyon va recevoir Angers ce samedi et se déplacer à Lorient dans une semaine.

L’OL s’est fait peur

Alors qu’ils maîtrisaient la rencontre de bout en bout, les joueurs de Peter Bosz se sont fait une belle frayeur. À dix minutes de la fin du match, Mathias Autret a réduit la marque sur une contre-attaque auxerroise où la défense lyonnaise avait disparu après un corner offensif. Sur OL Play, l’entraîneur adjoint Rémy Vercoutre a pointé clairement la responsabilité sur le placement de Malo Gusto : ”Je suis en colère contre lui”. Il aura également fallu un magnifique arrêt décisif de Rémy Riou, juste avant le temps additionnel, pour éviter l’égalisation.

Toko-Ekambi déterminant, Tagliafico très bon

Le couloir gauche a été à la fête. Critiqué par le public, défendu par Peter Bosz, Karl-Toko Ekambi a rendu la confiance à son coach en signant une passe décisive et un but. A l’origine du premier but, Nicolas Tagliafico, très entreprenant, a livré son meilleur match depuis son arrivée.

Karl Toko-Ekambi évoque son but et sa passe décisive

Romain Faivre décevant

Sorti juste avant le deuxième but lyonnais, Romain Faivre a cédé sa place à Corentin Tolisso. Le milieu de terrain de 24 ans n’a pas prouvé qu’il pouvait être le successeur de Lucas Paqueta : déplacements incertains, pertes de balles, déchet technique… L’ancien joueur de Brest a déjà prouvé qu’il valait mieux que ça. À lui de le prouver sur les prochaines rencontres.

Prochain match de l’OL : samedi 3 septembre (19 H) contre Angers SCO pour la 6e journée de Ligue 1.

Tom Bonnard (avec J.H.)