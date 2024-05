OL-Barcelone et OL-PSG : Jour de finales

Un 25 mai magique ?

Ce 25 mai 2024 peut être doublement historique : l'OL peut décrocher sa neuvième Ligue des Champions féminine et sa sixième Coupe de France masculine. Il s'agira de la onzième finale européenne des filles et la neuvième finale de coupe de France des garçons. Le bilan est excellent : 8 victoires sur 10 pour l'OL féminin, 5 sur 8 pour les garçons.

David Friio, directeur sportif de l'OL : "Cela n'aura rien à voir avec un match de championnat"

Selma Bacha

L'OL doublement outsider

Tenantes du titre, les Barcelonaises, en plus portées par le public de Bilbao, s'avancent comme favorites. Mais l'équipe de Sonia Bompastor a largement le droit d'y croire : l'OL n'a jamais perdu contre Barcelone qu'il a dominé quatre fois sur quatre, dont des succès 4-1 en 2019 et 3-1 en 2022.

Chez les hommes, il est impossible en France d'être favori contre le PSG, champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions, mais l'OL est porté par une telle dynamique que rien ne lui semble impossible.

Alexandre Lacazette

Saïd Benrahma, les ambitions de l'OL

Le saviez-vous ?

Une réception est déjà prévue dimanche à 16h à l'hôtel de ville de Lyon. Quoiqu'il arrive samedi, l'équipe féminine sera célébrée pour la conquête de son 17ème titre national. Mais chacun espère évidemment qu'il y aura deux autres coupes à présenter au balcon de l'hôtel de ville....



Olympique Lyonnais - Paris Saint Germain, finale de la coupe de France, à vivre samedi dès 20h30 à vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous pendant le match et après la rencontre pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.