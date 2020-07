OL : Bouhaddi veut faire une pause avec l’équipe de France

Dans une interview accordée à Olympique-et-Lyonnais, la gardienne de l’OL a annoncé avoir “besoin” de faire une pause et de s’écarter de l’équipe de France.

“Je ne veux pas parler de retraite internationale, mais j’ai besoin de souffler. Je suis encore jeune même si, 33 ans, ça commence à faire dans le football. Je me sens jeune dans ma tête et j’ai encore mon corps qui me permet de continuer. Je m’entretiens tous les jours. Au fond de moi, j’ai envie de continuer avec l’équipe de France, car j’ai l’amour de ce maillot, le plaisir de jouer pour mon pays. Tout simplement, je ressens le besoin de faire une pause. Je ne sais pas combien temps cela durera mais voilà mon souhait aujourd’hui. (…) Je l’ai annoncé à la sélectionneure et au président de la Fédération française. J’espère que Corinne Diacre entendra bien que j’ai besoin de faire cette pause, que cela va me faire du bien”, a t-elle confié.

Pour rappel, la gardienne a prolongé son contrat de quatre saisons supplémentaires avec les Fenottes, jusqu’en 2024.