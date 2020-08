OL-Dijon : la présentation du match

L’Olympique Lyonnais lance sa saison 2020-2021 ce vendredi soir devant Dijon (21h) à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match (en intégralité sur Tonic Radio).

Le contexte :

Comment basculer en neuf jours d’une saison à l’autre et d’une demi-finale de Ligue des Champions à la réception de Dijon ? C’est l’inédite équation à laquelle sont soumis les Lyonnais. Envoyé en conférence de presse pour marteler l’état d’esprit du groupe, Fernando Marçal l’assure : ‘’La Ligue des Champions, c’est fini ! Maintenant, on veut faire une super saison. Pour moi, la transition n’est pas difficile. On a besoin de garder notre état d’esprit et notre cohésion manifestés à Lisbonne.’…) On veut gagner des trophées. Avec beaucoup de travail, on peut jouer pour la première place. C’est notre objectif, pas de finir deuxième ou troisième. (…) Contre Dijon, ce n’est pas un match banal, on veut prendre les trois points chez nous.”

Si Rudi Garcia évoquait à juste titre ‘’une particularité sur le plan psychologique’’, le coach affirmait aussi vouloir s’appuyer sur l’épopée européenne pour réussir un grand championnat : ‘’Les joueurs doivent se servir des émotions vécues à Lisbonne pour avoir envie d’en revivre d’autres et cela passe par le championnat, qui est notre pain quotidien.’’

L’adversaire :

Battu la semaine passée à domicile en ouverture du championnat par Angers (0-1), Dijon a raté son entame. L’équipe de Stéphane Jobard n’a pas oublié qu’elle avait été toute prête de décrocher la timbale à Décines en octobre dernier (0-0). Sous les ordres d’Antoine Kombouaré, le DFCO avait même gagné à Lyon en avril 2019 (3-1)!

Parmi les recrues dijonnaises, l’ancien Lyonnais Pape Cheikh Diop ne jouera pas à Décines. Il a été convenu lors de la négociation de son prêt qu’il ne prendrait pas part à cette rencontre.

🎥 Stéphane Jobard espère que son équipe saura profiter des quelques failles lyonnaises pour faire douter un adversaire récent demi-finaliste de Ligue des Champions.



Les meilleurs moments de la conférence de presse avant #OLDFCO ➡️ https://t.co/Ntsel9kqAu pic.twitter.com/0VqzBT1m3a — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) August 27, 2020

Le joueur à suivre :

Brillant en Ligue des Champions, Houssem Aouar a été récompensé par une première convocation en Bleu pour Suède-France (5 septembre) et France-Croatie (8 septembre) dans le cadre de la Ligue des Nations. Annoncé sur le départ d’ici la clôture du mercato le 5 octobre, le numéro 8 a malheureusement de grandes chances de disputer l’un de ses derniers matchs sous les couleurs de son club formateur.

L’homme à suivre :

Parti avec fracas de l’OL au printemps, Grégory Coupet est désormais l’entraîneur des gardiens dijonnais. Malheureusement pour lui, son retour à Décines sera fera dans la discrétion puisque 5 000 personnes seulement seront présentes dans le stade en raison du contexte sanitaire. Ce qui ne devrait pas empêcher ‘’Greg’’ d’avoir un pincement au cœur quand l’hymne de l’OL résonnera dans l’enceinte.

La statistique :

L’OL est invaincu lors de ses 16 derniers matchs inauguraux en Ligue 1 (13 victoires, 3 nuls), soit depuis une défaite 1-0 à Lille le 1er août 2003. Les Gones ont même réussi à garder leur cage inviolée lors de chacune de leurs huit dernières entrées en matière dans l’élite.

Le saviez-vous ?

Le contrat de naming entre l’OL et Groupama s’est achevé le 30 juillet. Il n’a toujours pas été renouvelé. Pourtant, le stade conserve encore officiellement son appellation ‘’Groupama Stadium’’ selon la communication officielle du club et de la Ligue.

Julien Huët

OL-Dijon, 2ème journée de Ligue 1. A vivre ce vendredi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous également sur la page Facebook Tonic Radio pendant le match et après la rencontre pour le debrief avec nos journalistes.