OL : Jean Lucas à Monaco, Youssouf Koné à Troyes

Recruté il y a deux ans pour 8M€ à Flamengo, souvent présenté comme le protégé de Juninho, Jean Lucas ne sera resté qu’une saison et demie à l’OL. Déjà prêté l’hiver dernier à Brest, le Brésilien a été cédé à Monaco. Le montant du transfert est de 11M€, plus 1M€ de bonus et un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value.

L’OL a aussi officialisé le prêt du latéral gauche Youssouf Koné à Troyes (L1) jusqu’au 30 juin 2022.