OL : Jean-Michel Aulas a pensé à se séparer de Peter Bosz

Zéro points en trois matchs. Après Lorient et Monaco, l’Olympique Lyonnais a enchaîné une troisième défaite de suite, en s’inclinant face au Paris Saint-Germain (0-1) au Groupama Stadium, dimanche dernier. Un nouveau revers qui place les Lyonnais à la 6e place du championnat (13 points) à 6 points du podium, occupé par le PSG, l’OM et Lorient.

Peter Bosz est-il toujours l’homme de la situation ? Dans les colonnes de l’Équipe, Jean-Michel Aulas a témoigné sa confiance envers son entraîneur, même si un changement de coach n’a pas été écarté. “On ne va pas tout remettre en cause après trois défaites successives même si c’est insupportable de perdre. Mais est-ce qu’on ne prend pas un risque supplémentaire en changeant d’entraîneur alors que c’est la huitième journée, qu’on a 13 points en étant sixième ? Ce n’est pas raisonnable mais dire qu’on n’y a pas pensé, non. Mais la réponse à la question, c’est qu’on met le coach et tout le staff dans les meilleures conditions pour réussir. Et si on est 8e en fin de saison, j’aurais démissionné avant. […] Si je devais avec Vincent et Bruno (Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement) changer de position, je le ferais mais aujourd’hui je suis convaincu que ce n’est pas la bonne solution de changer.“, a t-il déclaré.

Après la trêve internationale, un calendrier chargé attend l’OL : un déplacement à Lens lors de la reprise (2 octobre), suivi de la réception de Toulouse (7 octobre) avant de se rendre à Rennes (16 octobre).