OL : Juninho annonce un mercato calme

Suite à la victoire de l’Olympique Lyonnais face au FC Nantes (3-0), les coéquipiers d’Houssem Aouar sont leaders de Ligue 1. De quoi permettre aux supporters de nourrir de grands espoirs pour la fin de saison. Interrogé au micro d’OL TV, le Directeur Sportif, Juninho, a confirmé que le club ne serait pas très actif sur le marché des transferts de janvier.

« Avec le talent qu’on a, on a tout pour bien finir la saison. Les supporters le méritent », a affirmé le Brésilien. Au rayon des départs, le milieu Jean Lucas, barré par la conférence, devrait être prêté. Il a été autorisé à partir en vacances un peu plus tôt. Toutefois, Juninho ne ferme pas la porte à d’autres départs : « il y aura peut-être un ou deux joueurs auxquels on va réfléchir. Comme on joue seulement le championnat et la Coupe de France, c’est difficile de faire tourner. »

En revanche, aucune arrivée n’est à prévoir. De même, Juninho espère conserver tous les cadres de l’équipe. En fin de contrat dans six mois, Memphis Depay pourrait donc boucler la saison à Lyon, tout comme Houssem Aouar. « J’espère surtout qu’on va garder ce niveau-là, c’est le plus important », a conclu l’ancien numéro 8 de l’OL.