OL : les principales déclarations de Textor

Le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais John Textor s'exprime ce mercredi après-midi à partir de 17h30 face aux médias. Il est accompagné du Directeur Général de l'OL Laurent Prud'homme. Ses principales déclarations seront à retrouver au fur et à mesure dans cet article.

Les propos introductifs de John Textor : "La saison passée, nous avons fait un très mauvais départ et il y a des décisions que j'ai prises trop tard. (...) Cet été, je voulais que notre stratégie d'acquisition monte en puissance et ne repose pas sur l'Académie mais sur l'achat de joueurs qui pouvaient permettre à l'équipe d'être plus compétitive au niveau européen. Il a été écrit qu'on avait promis 100M€ de ventes à la DNCG et qu'on serait punis si nous n'y parvenions pas, mais cela ne marche pas comme ça. Dans notre budget, gardez à l'esprit que OL Groupe a été renommé Eagle Football Group. Ce groupe, côté en bourse, a maintenant une mission mondiale et nous permet des échanges d'actifs dans toutes les directions. C'est vrai que notre budget est complexe par rapport à d'autres clubs français. Dans notre budget, on cherchait à vendre pour 130 M€ ainsi que la vente de la LDLC Arena, la vente de l'équipe féminine de l'ASVEL, mais nous y avions renoncé, ainsi que nos parts à Crystal Palace. On n'en parle pas beaucoup mais nous avons acheté pour 211 M€. L'idée est de vendre était nécessaire par rapport à la composition et au volume de notre effectif. Mais il faut comprendre que, si on loupe une partie du budget, tout peut bien se passer si les revenus viennent d'autre part. Si nous vendons les parts de Crystal Palace, nous l'espérons avant la fin de l'année, nous aurons les fonds de roulement nécessaires et cela injectera beaucoup de cash. L'équipe féminine et l'Arena ont été vendues. Concernant Ernest (Nuamah), j'avais des indications me laissant penser qu'il était content d'aller en Premier League. Je l'ai appelé, il m'a dit qu'il allait aux toilettes et il est revenu deux heures plus tard. Mais suis-je content qu'il reste ? Bien sûr, c'est formidable. Il ne voulait pas partir. Je l'ai recontacté très rapidement, je lui ai présenté des excuses, j'ai beaucoup appris et c'est quelqu'un de grande valeur. Ce genre de décisions prouve que l'OL est un grand club avec de grandes installations. Quid de l'effectif ? Nous nous sommes renforcés dans tous les secteurs de jeu. Ce mercato a été étrange avec une trésorerie compliquée pour tous les clubs français. Nos objectifs sont de gagner, de battre le PSG. Bien sûr, Monaco nous a battu il y a quelques semaines mais nous allons nous placer parmi les meilleurs. Concernant les finances, il y aura un communiqué aujourd'hui. La vente de nos parts à Crystal Palace va restaurer notre fond de roulement. Je me demande si d'autres clubs vont survivre à la baisse des droits TV. De notre côté, grâce à notre organisation multinationale en terme de cash, nous avons d'autres possibilités. J'ai déjà remis 22 M€ personnellement et je vais encore en remettre 40."

Laurent Prud'homme : "La situation des droits TV et les retards de paiement nous ont beaucoup impactés pendant l'été. On l'a géré en équipe. (...) Nous sommes côtés en bourse donc à la différence des autres clubs tout se sait. L'un des diffuseurs n'a pas encore payé la première échéance des droits TV. Tout ceci a un impact pour nous, comme pour tous les autres clubs. Nous ne cachons pas que nous avons des retards mais nous gérons cette situation."

Le départ de David Friio ? "La loi français me dit d'éviter de répondre à cette question. C'est un salarié mis à pied et il discute avec la direction. C'est un homme bien, il a travaillé très fort et il a contribué à notre remontée la saison passée. Contrairement à d'autres organisations, nous voulons travailler collectivement avec beaucoup de scouts. Je ne prends pas les décisions de recrutement mais je veux vraiment comprendre avec une discussion ouverte et collaborative. Chaque poste doit monter en puissance avec le bon profil en place. David ne correspond pas totalement au profil recherché mais son contrat le protège. "

Le rachat d'Everton ? "Il proviendrait de mon propre financement, je serais l'acheteur moi-même et non pas Eagle Football. Donc l'acheter d'Everton serait John Textor avec la création d'une nouvelle holding. J'ai invité quelques amis avec beaucoup de moyens à participer à cette acquisition mais je serais l'acheteur principal. Sur le plan juridique, ce serait séparé de l'OL et d'Eagle Football mais une collaboration dans le travail. Ce serait une acquisition avec 100% de fonds propres, si cela se passe bien. Je me dis qu'il y a 90% de chances d'y parvenir."

Les transferts ? "Les gens aiment bien dire que le grand méchant américain prend toutes les décisions. Si vous voulez, oui toutes les mauvaises décisions c'est moi et les bonnes décisions se sont mes collègues. Quand Alexandre Lacazette a décidé de rester, j'étais en larmes de joie. Concernant Anthony Lopes, il est toujours là, que voulez-vous savoir ? "Comment cela s'est-il passé" ? Qu'est-ce que cela veut dire ? On lui a proposé plusieurs possibilités de quitter le club et il ne l'a pas voulu, c'est son droit. Le club peut prendre une décision mais le joueur peut décider de rester et de finir son contrat. Au sujet de Rayan Cherki, quelle est l'histoire ? Oui, c'est un grand joueur. Il voulait accepter au PSG, je n'aime pas vendre au PSG mais j'ai accepté et cela n'a pas marché, j'ignore pourquoi. Quand un joueur veut aller au bout de son contrat, et ne rien rapporter, c'est une charge supplémentaire Cherki a compris et décidé de prolonger. Le contrat au sujet de sa prolongation est en discussion, bien parti mais pas signé." (...) "Personne ne peut me dire comment dépenser l'argent de ma société. Quand les journalistes me demandent si j'ai trop payé tel ou tel joueur, je leur réponds de faire l'exercice eux-mêmes. Quand vous avez vraiment besoin d'un joueur à une certaine position, un défenseur central gaucher expérimenté, et que vous le cherchez sur le marché, vous devez vous adapter, surtout quand d'autres clubs veulent le joueur. Si je dois payer plus, c'est mon argent. J'aimerais que les fans me remercient de payer trop avec mon argent. Comme la DNCG me le dit, "c'est votre argent"."

La dette de l'OL ? "Je n'aime pas la dette en général. Nous demandons à être côté à la bourse de New-York. On travaille pour réduire la dette, nous sommes dans le sport, le divertissement, la technologie...Je pense que nous aurons plus de revenus avec la technologie dans trois ou quatre ans. Le foot est un moyen de toucher un grand public et cela plaît beaucoup aux investisseurs."

Les ambitions de l'OL cette saison ? "On peut réussir une belle saison sans atteindre nos objectifs. Oui, ce sera un échec si on ne se qualifie pas en Ligue des Champions, bien sûr."

La Ligue 1 : "Elle va mourir petit à petit si elle ne devient pas plus attractive. On aimerait avoir le droit à plus de joueurs étrangers, ce serait bon pour l'attractivité du championnat à l'international. On veut en discuter avec Vincent Labrune pour ouvrir le championnat sur le monde""

