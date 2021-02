OL : le centre d’entraînement portera le nom de Gérard Houllier

Le centre d’entraînement de l’OL portera le nom de Gérard Houllier. Jean-Michel Aulas l’a annoncé ce mardi soir après la rencontre de coupe de France.



Un mémorial sera installé afin de rendre hommage, à celui qui fut entraîneur de l’OL entre 2005 et 2007 “nous aurons un mémorial qui sera sur la plateforme, de manière à se souvenir que ce grand homme nous a fait gagner beaucoup de choses et apporter beaucoup de conseils”. Avec le club lyonnais, il avait remporté deux titres de champion de France et deux Trophées des champions.

Le président de l’OL a également annoncé l’organisation d'”un match, un trophée contre Liverpool (…) On aura la possibilité de réaliser ce trophée contre Liverpool et de faire en sorte qu’on se souvienne que Gérard a été formidable à Lyon mais aussi à Liverpool et à Paris, ce qui dénote sa très grande compétence”.



Pour rappel, Gérard Houllier était revenu au club en 2015 comme conseiller de Jean-Michel Aulas.

L’ancien sélectionneur des Bleus, entraîneur du PSG, de Liverpool et de Lyon, est décédé le 14 décembre dernier à l’âge de 73 ans.