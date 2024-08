OL : les grosses affiches contre le PSG, l’OM et l’ASSE diffusées sur DAZN

Le nouveau diffuseur du championnat de Ligue 1, DAZN, a dévoilé ce jeudi sa grille tarifaire. L'abonnement illimité permet de suivre en direct 8 des 9 rencontres pour 29,99 euros avec un engagement d’un an (12 mois) et 39,99 euros sans engagement. Une offre plus réduite permet d’accéder à une seule rencontre, celle du dimanche à 17h, pour 14,99 euros par mois avec engagement et 19,99 euros sans engagement.

Le service de streaming a également révélé les grosses affiches qui seront diffusées sur sa plateforme : les derbies entre l’OL et l’AS Saint-Étienne, ainsi que les chocs aller et retour des Lyonnais face à l’Olympique de Marseille et au Paris Saint-Germain.

ML