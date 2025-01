OL-Montpellier (1-0) : l’OL arrache un précieux succès

OL-Montpellier, 16e journée de Ligue 1 : 1-0 (0-0). But :Fayad contre son camp (90e+1)

L'Olympique Lyonnais s'est imposé sur le fil ce samedi soir au Groupama Stadium, lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Gones ont décroché une victoire précieuse (1-0) contre Montpellier grâce à un but contre son camp de Khalil Fayad dans le temps additionnel (90e+1). Alors que le match semblait se diriger vers un nul vierge, cette réalisation tardive permet à l'OL de réaliser une belle opération au classement. Les Lyonnais, cinquièmes, reviennent ainsi à hauteur de points de Lille, 4e avec 28 points. L'OL talonne Monaco (3e avec 30 points) et Marseille (2e avec 30 points, un match en moins ce dimanche devant Le Havre).

Le but :

Une action initiée par Mata, relayée par Lacazette, a abouti au but contre son camp de Fayad après un contrôle trop long dans ces six mètres suite à une situation confuse.

Le tournant :

Fayad, 20 ans, se souviendra longtemps de cette soirée maudite : à la 73e minute, il a vendangé une incroyable balle de but en tirant au-dessus seul face à Perri à six mètres du but lyonnais.

Le Gone du match :

Lucas Perri, auteur d'un arrêt époustouflant, sur une tête d'Omeragic dès la 4e minute.

Le classement :

Samedi prochain, Lyon ira à Brest lors de la 17e journée de Ligue 1.