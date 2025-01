OL-Montpellier : l’avant-match

Olympique Lyonnais – Montpellier, 16e journée de L1, samedi 21 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Les enjeux :

L'OL, actuellement 5ᵉ au classement avec 25 points, vise une victoire pour se rapprocher du podium. Les Lyonnais restent sur une série positive, notamment à domicile avec trois succès consécutifs toutes compétions confondues.

De son côté, Montpellier, 18ᵉ et dernier avec 9 points, lutte pour sortir de la zone de relégation. Les Héraultais espèrent créer la surprise à Lyon pour relancer leur saison.

https://twitter.com/OL/status/1874794210056097794

Les infos :

L'entraîneur lyonnais devra composer sans Nicolás Tagliafico, suspendu, et Maxence Caqueret officiellement en soins.

Montpellier devra notamment se passer de Joris Chotard, suspendu. Arnaud Nordin est incertain après une entorse de la cheville.

Les stats notables :

L’OL a remporté 5 des 6 dernières confrontations face à Montpellier. Alexandre Lacazette a marqué 14 buts en Ligue 1 face à Montpellier, plus que face à toute autre équipe.

Pronostics et cotes :

Les bookmakers donnent l'avantage à Lyon, avec une cote de 1,32 pour une victoire, contre 8,00 pour Montpellier et 5,70 pour un match nul. Les pronostics suggèrent une victoire lyonnaise, possiblement avec une marge de deux buts.

Informations pratiques

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 au Groupama Stadium. Les supporters sont invités à arriver tôt pour faciliter l'accès et profiter des animations d'avant-match. La rencontre sera diffusée en intégralité sur Tonic Radio.

Olympique Lyonnais – Montpellier, 16e journée de L1, samedi 21 heures. A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio dès 20h45 avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.