OL – Nice : l’avant-match

L’OL accueille Nice ce dimanche (21h) lors de la 38ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Il est particulier dans la mesure où les supporters lyonnais auront au moins autant les yeux sur ce qui passe entre l’OL et Nice que sur le scénario de Lens-Monaco. Pour ravir la troisième place aux Monégasques, les Lyonnais doivent faire mieux qu’eux : un nul suffit donc si l’ASM s’incline dans le Nord. Mais ce n’est évidemment pas l’idée de base : ‘’On se doit de gagner’’, résume Houssem Aouar.

Rudi Garcia, lui, ouvre déjà le parapluie en cas de quatrième place : ‘’Le bilan comptable de la saison est excellent. Si on finit avec 79 points, ce sera exceptionnel. De toute façon, le contenu de la saison ne peut être que très bon et exceptionnel. J’espère qu’on aura la cerise sur le gâteau avec la troisième place et la qualification pour la Ligue des Champions. Mais le gâteau est là et il est beau.’’

"Si on finit avec 79 points ce sera exceptionnel. J'espère qu'on aura la cerise sur le gâteau avec la 3ème place et la LDC mais le gâteau est là et il est beau". C'est moi ou ce parapluie déjà grand ouvert par Garcia en cas de 4e place de l'#OL n'a pas provoqué bcq de réactions ? — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) May 22, 2021

L’adversaire :

Présenté comme l’un des principaux outsiders au coup d’envoi de la saison, l’OGC Nice n’a pas assumé ce statut. Neuvièmes au coup d’envoi, les Aiglons ont perdu trois de leurs cinq dernières rencontres. Ils sont aussi restés muets à quatre reprises sur leurs six derniers matchs. Rudi Garcia ne s’attend pas pour autant à un match facile : ‘’Il faudra en vouloir plus qu’eux et montrer qu’on est motivés pour gagner ce match. Il ne faut s’attendre à aucun cadeau. A nous d’aller chercher ces 79 points.’’

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) :

🎙 @RudiGarcia avant #OLOGCN : "On a réalisé une séance exceptionnelle mercredi. La meilleure depuis mon arrivée. L'équipe joue bien en ce moment. Je prends beaucoup de plaisir à entraîner cette équipe." — Olympique Lyonnais (@OL) May 21, 2021

Adrian Ursea veut voir un OGC Nice "en haut de la vague" à Lyon pour le dernier match de la saison https://t.co/By02GPweXP — Nice-Matin (@Nice_Matin) May 22, 2021

Le joueur à suivre :

Dans un stade malheureusement vide, on n’ira pas écrire que les adieux de Memphis Depay seront empreints d’émotions. Mais le 178ème et dernier match du Néerlandais sous le maillot de l’OL ne laissera pas insensible les amoureux du club. Connaissant l’intéressé, il serait étonnant qu’il s’en aille sans réussir un dernier exploit.

La stat Opta sur Memphis : Depuis son arrivée en janvier 2017, il a été impliqué dans 105 buts dans l’élite (63 buts, 42 assists), seul Kylian Mbappé (132) fait mieux sur la période. Il est le seul joueur à avoir totalisé au moins 10 buts et 10 assists sur 3 saisons différentes en L1 sur les 15 dernières campagnes (2017/18, 2018/19 et 2020/21).

Le saviez-vous ?

C’est la cinquième fois qu’un match entre Lyon et Nice se dispute à l’occasion de la 38ème journée de L1 au cours des dix dernières saisons. Les précédents ont souvent été spectaculaires : défaite 3-4 à Gerland en 2012, 3-3 à Décines en 2017, 3-2 à Décines (triplé de Memphis) en 2018. Ce sera le septième match entre les deux clubs en clôture du championnat, soit l’affiche la plus disputée à ce stade de la compétition.



OL-Nice, 38ème journée de Ligue 1, à vivre ce dimanche dès 20h45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !