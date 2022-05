OL : Peter Bosz devrait rester à la tête de l’équipe première

Malgré la 8e place du club en Ligue 1 au terme de cette saison, le niveau le plus bas atteint depuis 25 ans et l’exercice 1996-1997, l’OL devrait maintenir Peter Bosz au poste d’entraîneur en vue de la saison prochaine, annonce L’Equipe ce jeudi.

Le coach néerlandais avait livré une interview dimanche dernier dans les colonnes du Progrès et du Dauphiné Libéré, dans laquelle il faisait part de ses attentes pour le prochain exercice.

Une grosse envie de réussir à l’OL

« Pour être plus réguliers, on a besoin de discipline. Et la discipline, c’est sur le terrain, mais aussi et surtout en dehors du terrain, a-t-il indiqué. Sur le terrain, avec mes principes de jeu, il faut de la discipline, sinon… L’OL devra être beaucoup plus discipliné la saison prochaine. »

Une chose est sûre, après un exercice très compliqué, Peter Bosz est déterminé à réussir à l’OL, un club qui lui a fait confiance à l’été 2021 : « C’est un challenge énorme pour moi de réussir ici, a confié l’entraîneur. Après quatre semaines, j’ai dit que c’était mon job le plus difficile jusque-là. J’ai tellement envie d’avoir du succès dans ce club. J’étais très motivé depuis le départ. Et je le suis toujours ».