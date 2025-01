OL : Textor proche de vendre ses parts à Crystal Palace

En fin d’année 2024, l’Olympique Lyonnais a décidé de contre-attaquer après les sanctions infligées par la DNCG. Le club a officiellement fait appel et sera entendu par la commission juridique de la FFF en fin de semaine. L’objectif ? Convaincre avec un nouveau dossier, prouvant sa détermination à réaliser les opérations annoncées par John Textor lors de son passage devant la DNCG le 18 novembre dernier. Parmi ces opérations figure la vente des parts de Textor dans Crystal Palace (45 %), évoquée depuis l’automne. Lors de la présentation du dossier à la presse, le propriétaire de l’OL avait mentionné l’intérêt de quatre investisseurs, sans révéler leur identité. Récemment, le consortium Sportsbank et le duo Zechariah Janjua-Navshir Jaffer ont été cités parmi les possibles repreneurs. Selon L’Équipe, Eagle Football aurait d’ailleurs signé une lettre d’intention et accordé l’exclusivité à un investisseur anonyme pour finaliser cette vente dans les prochaines semaines. La transaction, estimée à plus de 200 millions d’euros, pourrait constituer un argument de poids pour démontrer la bonne foi de John Textor et rassurer la DNCG sur la solidité financière de l’OL.

MB