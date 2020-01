OL-Toulouse : En championnat, l’OL n’a plus de temps à perdre

L’Olympique Lyonnais reçoit Toulouse ce dimanche (15h) pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match, c’est ici.

Le contexte :

Les Lyonnais ont démarré l’année 2020 tambour battant. Cinq matchs, cinq victoires dont le succès aux tirs au but mardi contre Lille qui a envoyé l’OL en finale de la coupe de la Ligue. Mais, avant de penser au Stade de France, Lyon doit poursuivre son opération remontée de Ligue 1. Si rien ne s’annonce facile pour les Rhodaniens, la tendance actuelle et le jeu produit ces derniers temps par l’OL sont rassurants. Privé d’Anthony Lopes, l’OL pourra compter sur sa recrue hivernale Karl-Toko Ekambi. L’attaquant devrait entrer en jeu en seconde période.

Rudi Garcia : ”Remonter au classement”

L’adversaire :

Après Alain Casanova et Antoine Kombouaré, les Toulousains sont désormais entrainés par Denis Zanko. Mais ses débuts le week-end dernier ont été marqués par un revers à domicile devant Brest (2-5). Le bilan du TFC en championnat est dramatique avec seulement douze points pris en vingt journées. Lanterne rouge, Toulouse affiche 3 victoires, 3 nuls et 14 défaites avec 21 buts marqués contre 44 encaissés. Il s’agit tout simplement de la pire défense du championnat. Les Lyonnais seront les premiers à défier Lovre Kalinic, nouveau gardien recruté par les Violets à Aston Villa.

Les déclarations :

Denis Zanko (ent. Toulouse) : ‘’Le club est dans une situation atypique, anormale, d’urgence. Les deux semaines passées ont été très studieuses. Elles nous ont permis de nous concentrer sur la préparation des prochaines échéances en championnat. Nous avons beaucoup travaillé pour préparer au mieux ce déplacement à Lyon.’’

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’2020 démarre bien pour le moment. On est en retard de points. L’OL doit être supérieur à Toulouse. On doit montrer notre vraie valeur. On doit être déterminés et motivés pour l’emporter. On a plus de mouvement et de jeu collectif. On doit gagner les matchs à domicile. Avec notre 12e homme, on sera bien plus fort. C’est à nous de le montrer ce dimanche à 15h.’’

L’homme à suivre :

Rayan Cherki. Une semaine après sa ‘’masterclass’’ à Nantes (deux buts, deux passes décisives), il a de solides chances de débuter pour la première fois de sa carrière en Ligue 1.

Jean-Michel Aulas au sujet du dernier prodige du centre de formation



La statistique :

Les Toulousains restent sur une terrible série de douze défaites consécutives toutes compétitions confondues. Lors de cette période, ils ont encaissé 30 buts et en ont marqué seulement 9. Ils ont aussi perdu deux fois contre l’OL cette saison : en championnat (2-3) au début de cette série puis en Coupe de la Ligue à Décines en décembre (4-1).

Le tweet :

Profitez des animations et activités en avant-match que propose le @GroupamaStadium avant #OLTFC



Dès 12h30, des animations seront proposées sur le podium du stade : atelier maquillage, show chorégraphique Neo Groove, animation avec Wass Freestyle.https://t.co/wkLtPrFSDX pic.twitter.com/q5NnL11stZ — Groupama Stadium (@GroupamaStadium) January 25, 2020

Julien Huët (avec Timothée de Fraguier)

OL-Toulouse, 21ème journée de L1, à vivre dès 14H15 ce dimanche en intégralité avec Julien Huët et Max Maurice sur Tonic Radio. Suivez également nos commentateurs en live vidéo pendant le match sur la page Facebook Tonic Radio et rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief !