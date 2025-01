OL – Toulouse : Lyon doit se relancer après la claque en Coupe de France

Olympique Lyonnais – Toulouse, 18e journée de L1, samedi 21h05. A vivre sur Tonic Radio dès 20h50.

L’Olympique Lyonnais doit rebondir. Quatre jours après une humiliation en Coupe de France à Bourgoin-Jallieu, l'OL retrouve le championnat avec la réception de Toulouse. Face à une équipe toulousaine qui n'a plus gagné à Lyon depuis 1966, les hommes de Pierre Sage ont l’opportunité de relancer une dynamique positive.

Les statistiques plaident en faveur des Lyonnais : invaincus lors de leurs 16 derniers affrontements face au TFC en Ligue 1 (14 victoires, 2 nuls), ils restent sur une belle série offensive avec au moins un but marqué lors des 13 dernières rencontres de championnat (25 buts). Cependant, ils devront faire sans leur meilleur buteur contre Toulouse, Alexandre Lacazette (12 buts en L1 contre le TFC), victime d'une blessure musculaire.

Dans le groupe convoqué, plusieurs surprises : Ainsley Maitland-Niles, annoncé souffrant, est finalement présent, tout comme Nicolas Tagliafico, de retour après avoir manqué trois des quatre derniers matchs. Le public du Groupama Stadium aura également l'occasion de découvrir la première apparition de Thiago Almada, fraîchement arrivé et officiellement présenté aux 40 000 spectateurs attendus.

En face, Toulouse arrive avec l’envie de briser une série noire qui dure depuis 58 ans. Après une qualification en Coupe de France, les Violets espèrent profiter des doutes lyonnais pour enfin s'imposer à Lyon. Un test éclairant sur l’état d’esprit d’un OL en quête de rachat.

Olympique Lyonnais – Toulouse, 18e journée de L1, samedi 21h05.