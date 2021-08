OL : une fresque en l’honneur de Gérard Houllier au Groupama Stadium

L’Olympique Lyonnais rend hommage à Gérard Houllier. Ce jeudi 5 août, une fresque représentant le visage de Gérard Houllier était en cours de finalisation sur un mur extérieur du Groupama Stadium de Décines-Charpieu. Selon le club, l’œuvre de l’artiste savoyard Graffmatt doit être inaugurée officiellement en septembre.

Une carrière impressionnante

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de Liverpool, il avait dirigé l’OL entre 2005 et 2007 et remporté deux des sept titres de champion de France du club rhodanien et deux Trophées des champions. Parti du club pour raisons personnelles en 2007, Gérard Houllier était revenu en 2016 comme “conseiller extérieur” aux côtés du président Jean-Michel Aulas.

Avec le PSG, le technicien a remporté le premier titre de champion de France du club en 1986 . Avec les Reds de Liverpool (1998-2004)il a gagné la coupe de l’UEFA, la coupe d’Angleterre, la coupe de la Ligue, la Supercoupe d’Europe et le Charity Shield sur la même année 2001.

Gérard Houllier est décédé en décembre 2020, à l’âge de 73 ans.