OL Vallée : la future salle indoor de l’OL s’appellera la LDLC Arena

La LDLC Arena. Tel est le nom que portera la future salle indoor qui sera implantée au sein du complexe de Décines, OL Vallée, propriété de l’Olympique Lyonnais.

C’est dans cette salle qu’évoluera notamment l’ASVEL, le club de basket. D’où le choix de LDLC, puisque le nom de l’entreprise qui portera le naming de cette salle est aussi affublé à celui de l’équipe de basket de Villeurbanne, pour les sections masculine, féminine et esport : LDLC Asvel. La fin des travaux est prévue fin 2023.

« Cette infrastructure, référente en Europe sur les plans technologiques et environnementaux, sera la plus grande Arena événementielle en France en dehors de Paris. Bénéficiant des dernières innovations en matière de connexion et d’expérience utilisateur, la LDLC Arena devrait accueillir entre 100 et 120 événements par an », précise le communiqué de l’OL.