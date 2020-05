Olivier Véran en déplacement dans l’agglomération lyonnaise

Le ministre des Solidarités et de la Santé sera dans la région ce jeudi. Pour son premier déplacement, en dehors de la région parisienne depuis le début de l’épidémie de coronavirus, Olivier Véran a choisi l’agglomération lyonnaise.



Le but de ce déplacement est de “ constater la mise en place effective de la stratégie” du gouvernement afin de sortir du confinement.



A partir de 10h, il doit se rendre au Centre de santé de Vénissieux puis à la plateforme de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et enfin à l’Agence Régionale de Santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour visiter la cellule régionale de crise.

Tous les acteurs de l'État sont pleinement mobilisés pour réussir cette phase durant laquelle nous devons maîtriser l'épidémie sans confinement. pic.twitter.com/nUqnyliUrt — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 13, 2020