Ce mercredi à l'Open Parc de Lyon se déroulait le 2e tour du tournoi. Et en cette belle journée du beau monde a été aperçu en tribune. Jo-Wilfried Tsonga et le gardien de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes on été vu l'un à côté de l'autre dans les gradins en train de profiter du spectacle proposé.

Anthony Lopes au côté de Jo-Wilfried Tsonga / crédit : story Instagram @openparcara

M.D